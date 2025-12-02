Allanan oficinas de YPFB Oruro por presunto sobreprecio millonarios en la construcción de tanques

La Fiscalía Departamental de Oruro ejecutó este lunes un allanamiento en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de esa región, en el marco de una investigación por un presunto sobreprecio en la construcción de tanques de almacenamiento de combustibles.

El fiscal departamental Aldo Morales informó que la intervención se realizó tras una denuncia que alertó irregularidades en los costos del proyecto. Según el reporte preliminar, la obra tenía un presupuesto estimado de 150 millones de bolivianos, pero finalmente se habría cancelado más de 300 millones.

“Los investigadores han procedido al allanamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de la ciudad de Oruro, a mérito de una denuncia sobre la cancelación en la ampliación de tanques de combustibles”, explicó Morales.

El fiscal detalló que las inconsistencias surgieron al revisar los costos de tres nuevos tanques construidos en la planta.

“En una primera fase tenía un costo de 150 millones de bolivianos, pero extrañamente se ha cancelado más de 300 millones”, afirmó Morales.

Morales subrayó que, según normativa, las modificaciones de un proyecto solo pueden incrementarse hasta un 10% del monto original. “En este caso se subió casi un 100% del costo ofertado en primera instancia; son aspectos que llaman la atención”, sostuvo.

Durante el operativo se secuestró documentación y se precintaron varias oficinas para asegurar los elementos de prueba.

“Se han secuestrado documentos y se han precintado algunas oficinas a fin de recabar mayor información. Vamos a llegar a la verdad material de este hecho, porque no es posible que el Estado boliviano pague en demasía 150 millones de bolivianos”, afirmó el fiscal.

Asimismo, indicó que la investigación recién comienza y que se analizará toda la documentación incautada. “Una vez que tengamos la certeza, se dará una información fidedigna. Es bastante dinero el que habría sido cancelado en demasía a una empresa que presuntamente sería venezolana, pero eso se confirmará durante la investigación”, añadió.

La Fiscalía continuará con actos investigativos en los próximos días para establecer responsabilidades y verificar si existió o no daño económico al Estado.

