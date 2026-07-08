"Este grupo no se cansa de competir": Messi y una clasificación agónica que agranda el mito de la Albiceleste

En una noche que parecía destinada a la tragedia deportiva para el vigente campeón del mundo, la Selección Argentina volvió a demostrar por qué lleva las estrellas en el pecho. Tras superar una desventaja inicial de dos goles frente a un combativo Egipto, el combinado de Lionel Scaloni se impuso por 3-2 en el Estadio de Atlanta, sellando un agónico pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

El desgaste físico era evidente en el rostro de los futbolistas argentinos, quienes aún arrastraban las secuelas del extenuante alargue disputado en la ronda anterior frente a Cabo Verde. Sin embargo, cuando las piernas no respondieron, apareció la templanza y el espíritu competitivo de un grupo que se niega a dejar el trono.

Tras el pitazo final, la zona mixta fue el escenario donde las emociones se desbordaron. Allí, Lionel Andrés Messi conversó con la Red Uno de Bolivia para analizar una de las remontadas más emotivas de la historia reciente de la Albiceleste.

Las palabras del Capitán

Con la tranquilidad de la tarea cumplida, pero con la adrenalina todavía a flor de piel, el astro rosarino no ocultó su orgullo por la resiliencia del plantel:

"Este equipo es increíble, la verdad que no baja los brazos nunca. Hoy se había puesto fea de verdad con el 2 a 0 y así todos insistimos, tuvimos la suerte de encontrar el gol del "Cuti" Romero, todavía no quedaba mucho tiempo y bueno, de que termine así una vez más", confesó el '10' a los micrófonos de Red Uno.

Para Messi, la gesta en Atlanta no es una casualidad, sino la consecuencia de una identidad construida a base de golpes y gloria:

"Lo que hizo este grupo es increíble, levantar en una eliminatoria de este tipo, un 2 a 0 en contra, fue algo espectacular. Este grupo, yo muchas veces lo dije, no se cansa de competir, de intentarlo y cuando las cosas se ponen feas, sigue de la misma manera, creyendo y haciendo lo que sabe, lo que viene mostrando durante mucho tiempo".

Un legado para el futuro

El capitán argentino sabe que el camino hacia el bicampeonato mundial está lleno de espinas, pero destacó que el verdadero valor de este triunfo trasciende el resultado inmediato, convirtiéndose en un espejo para las próximas generaciones de futbolistas.

"Por eso conseguimos todo lo que conseguimos, por toda la alegría que nos dimos y que le dimos a la gente. Y bueno, hoy una vez más lo seguimos intentando y gracias a Dios, que es una enseñanza para los que vienen de abajo y algo muy lindo que va a quedar en la historia de la selección argentina y que va a seguir", concluído el capitán.

Con el corazón en la mano y el boleto a los cuartos de final asegurado, Argentina descansa y se prepara para el próximo desafío, manteniendo vivo el sueño de retener la corona mundial con la certeza de que, para este equipo, nada es imposible.

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