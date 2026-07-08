Todo listo para los cuartos de final del Mundial 2026: conozca fechas y horarios

Concluidos los intensos octavos de final, ya quedaron definidos los ocho equipos clasificados y los cuatro cruces confirmados para la próxima ronda del Mundial 2026. En este nuevo formato instaurado por la FIFA con 48 participantes, la selección argentina jugará contra Suiza tras superar una llave histórica.

Los primeros clasificados de la ronda de 16 fueron Marruecos, que eliminó a Canadá por 3 a 0, y Francia, que venció a Paraguay por la mínima diferencia. Por su parte, España derrotó 1 a 0 a Portugal y ahora medirá fuerzas contra una sólida Bélgica que goleó 4 a 1 al seleccionado de Estados Unidos.

Sorpresas y remontadas camino a la gloria

La gran sorpresa la dio Noruega al eliminar a Brasil por 2 a 1, ganándose el derecho de enfrentar a Inglaterra, que sacó a México en el Azteca. Asimismo, Argentina revirtió un 2 a 0 en contra ante Egipto con tres goles en once minutos marcados por Romero, Messi y Fernández para sellar el pase.

El rival de la albiceleste será Suiza, combinado helvético que avanzó a esta instancia luego de vencer a Colombia en una tanda de penales muy disputada.

Calendario oficial de cuartos de final

Luego del primer día de descanso en la competencia desde su inicio el 11 de junio, los partidos se jugarán en los siguientes horarios para el público en Bolivia:

Francia vs. Marruecos: Jueves 9 de julio a las 16:00 (Gillette Stadium, Boston).

Jueves 9 de julio a las 16:00 (Gillette Stadium, Boston). España vs. Bélgica: Viernes 10 de julio a las 15:00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Viernes 10 de julio a las 15:00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). Noruega vs. Inglaterra: Sábado 11 de julio a las 17:00 (Hard Rock Stadium, Miami).

Sábado 11 de julio a las 17:00 (Hard Rock Stadium, Miami). Argentina vs. Suiza: Sábado 11 de julio a las 21:00 (Arrowhead Stadium, Kansas).

Los cuatro ganadores de estos apasionantes duelos accederán directamente a las semifinales de la Copa del Mundo, asegurándose disputar la cantidad máxima de ocho compromisos en el torneo. El gran objetivo final de los sobrevivientes será estar presentes el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la gran final.

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