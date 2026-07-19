“Dai Dai” hace bailar al mundo: Shakira corona el megashow de la final

El fútbol se detuvo, las luces tomaron el control y el césped del MetLife Stadium se transformó en uno de los escenarios musicales más observados del planeta.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el descanso de una final contó con un espectáculo de gran escala inspirado en los tradicionales shows de medio tiempo del Super Bowl estadounidense.

Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira encabezaron una producción que combinó música, fútbol, coreografías, orquestas y efectos visuales durante el partido decisivo entre Argentina y España.

Shakira cerró el espectáculo con “Dai Dai”

Uno de los momentos más intensos llegó con la aparición de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.

Ambos interpretaron “Dai Dai”, la canción que acompañó los 104 partidos del Mundial 2026 y que se convirtió en la banda sonora oficial del torneo. La presentación hizo bailar a las tribunas y puso el cierre más enérgico al espectáculo.

La artista colombiana estuvo acompañada por bailarines y participantes vinculados con el reto mundial de la canción, en medio de una puesta en escena dominada por el color, el movimiento y los ritmos latinos y africanos.

Para Shakira, la actuación representó un nuevo capítulo de su larga relación con la Copa del Mundo, después de haber participado en diferentes ceremonias y canciones mundialistas.

Madonna llegó acompañada por Ronaldo y Ronaldinho

Madonna fue la encargada de abrir el show con su éxito “Music” y protagonizó una de las sorpresas más comentadas de la jornada.

La Reina del Pop ingresó al escenario en un vehículo conducido por Ronaldo Nazário, acompañado por Ronaldinho. La aparición conjunta fusionó dos mundos: el espectáculo musical estadounidense y la historia del fútbol brasileño.

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La cantante lideró una puesta en escena cargada de coreografías y efectos visuales, marcando el inicio de una presentación diseñada para alcanzar a públicos de distintas generaciones.

BTS puso a bailar al estadio

El fenómeno del K-pop también ocupó un lugar central. Los siete integrantes de BTS interpretaron “Dynamite” con sus características coreografías sincronizadas y una energía que provocó la euforia de sus seguidores.

Antes de su aparición, personajes de los Muppets participaron en una versión de “Seven Nation Army”, acompañada por una intervención orquestal dirigida por Gustavo Dudamel.

El director venezolano estuvo respaldado por músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Justin Bieber bajó la intensidad

Justin Bieber ofreció uno de los momentos más íntimos del espectáculo al presentarse acompañado únicamente por su guitarra.

El canadiense interpretó “Everything Hallelujah”, alejándose momentáneamente de las grandes coreografías para apostar por una actuación más sencilla y emocional.

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Su presentación funcionó como un contraste frente a la energía desplegada por BTS, Madonna y Shakira.

El descanso duró 27 minutos

Aunque la parte estrictamente musical había sido diseñada para durar aproximadamente 11 minutos, la instalación y el retiro del escenario extendieron considerablemente el entretiempo.

Desde la salida de los futbolistas al concluir la primera mitad hasta el comienzo del segundo tiempo transcurrieron alrededor de 27 minutos, frente a los 15 habituales en un partido de fútbol.

Decenas de trabajadores ingresaron al campo para montar plataformas, instrumentos, iluminación y sistemas de sonido. Una vez finalizado el espectáculo, los elementos tuvieron que ser retirados rápidamente para permitir el regreso de los equipos.

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Una final convertida en espectáculo global

El show fue producido por Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, mientras Chris Martin, líder de Coldplay, estuvo a cargo de la curaduría artística.

También participaron el coro juvenil PS22, Coldplay y personajes de programas como Sesame Street y los Muppets.

La presentación respaldó el Fondo Educativo FIFA–Global Citizen, una iniciativa que pretende recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y generar oportunidades deportivas para niños de diferentes países.

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