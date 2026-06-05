De tal palo, tal astilla: Haaland jugará un Mundial como lo hizo su padre en 1994

El fútbol volverá a unir a la familia Haaland en una de las máximas citas del deporte. Erling Haaland, estrella del Manchester City y principal figura de Noruega, disputará el Mundial 2026 siguiendo los pasos de su padre, Alf-Inge Haaland, quien también representó a su país en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

La coincidencia resulta aún más llamativa porque ambos tendrán como escenario un Mundial organizado en territorio estadounidense. Mientras Alf-Inge fue parte de la generación que devolvió a Noruega a la élite internacional en la década de los noventa, ahora será Erling quien intentará escribir su propia historia con la camiseta de la selección vikinga.

El delantero fue determinante en la clasificación de Noruega a la cita mundialista, convirtiéndose en el líder futbolístico de un equipo que vuelve a soñar con protagonizar una destacada actuación en la máxima competición del fútbol. Su presencia genera grandes expectativas entre los aficionados noruegos, que esperan verlo brillar en el escenario más importante del planeta.

Por su parte, Alf-Inge Haaland dejó una huella importante en la selección de Noruega. El exfutbolista disputó 34 encuentros internacionales y fue una pieza clave en la clasificación a los Mundiales de 1994 y 1998. Destacó por su versatilidad para desempeñarse como mediocampista defensivo y defensor, además de su liderazgo y entrega dentro del terreno de juego.

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Noruega quedó eliminada en la fase de grupos por diferencia de goles en uno de los grupos más parejos del torneo. A pesar de la temprana despedida, aquella generación es recordada por devolver al país escandinavo a las grandes competiciones internacionales.

Ahora, más de 30 años después, la historia parece repetirse con una nueva generación y un nuevo protagonista. Erling Haaland tendrá la oportunidad de continuar el legado familiar y buscar una actuación memorable con Noruega en el Mundial 2026, donde compartirá grupo con Francia, Senegal e Irak.

Para los Haaland, el fútbol y los Mundiales parecen ser parte de una misma tradición familiar. Esta vez será Erling quien intentará llevar el apellido a lo más alto del escenario internacional.

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