La cuenta regresiva para el Mundial 2026 debía estar marcada por la ilusión de la afición colombiana, pero un episodio protagonizado por James Rodríguez terminó robándose la atención en las horas previas al viaje de la selección hacia Estados Unidos.

Durante un acto protocolar realizado en Bogotá, donde las autoridades nacionales brindaron su respaldo al combinado dirigido por Néstor Lorenzo, una secuencia captada por las cámaras comenzó a circular masivamente en internet. En las imágenes se observa a la hija del presidente Gustavo Petro cerca de los futbolistas mientras estos avanzan saludando a los presentes.

Muchos usuarios interpretaron que la menor intentó acercarse a James para obtener una fotografía, aunque el capitán colombiano continuó su recorrido sin detenerse. El gesto fue suficiente para que las redes sociales se dividieran entre quienes criticaron la actitud del futbolista y quienes sostuvieron que simplemente estaba siguiendo el protocolo establecido para la ceremonia.

La discusión tomó mayor relevancia debido al clima político que atraviesa Colombia en plena campaña electoral. Por ese motivo, lo que pudo haber quedado como una anécdota pasó rápidamente a convertirse en tema de debate nacional, involucrando incluso a dirigentes y figuras públicas.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos sectores consideraron desafortunada la situación, mientras que otros defendieron al jugador argumentando que no existió intención de ignorar a la menor. La controversia continuó creciendo a medida que el video acumulaba reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.

En medio del revuelo, la selección colombiana mantiene su enfoque en la competencia. El equipo cafetero afrontará sus últimos compromisos de preparación antes de debutar en el Mundial, con la expectativa de realizar una destacada campaña en Norteamérica. Entretanto, James Rodríguez vuelve a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas.

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