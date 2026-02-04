Santa Cruz: Cívicos exigen compensación por daños ocasionados por la gasolina

El Comité Cívico pro Santa Cruz pidió este miércoles al Gobierno, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que gestionen un programa de compensación en favor de los propietarios de vehículos que se vieron afectados por la calidad de los motorizados.

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, explicó que este plan permitiría a la población contar con recursos para reparar los motorizados dañados tras cargar combustible que actualmente se encuentra bajo observación.

“Vamos a esperar una respuesta del Gobierno ante esta compensación que se debe realizar y con eso poder paliar este mal momento económico que se está viviendo frente a esta adversidad”, manifestó Zambrana.

El dirigente cívico señaló que aguardan una respuesta oficial en los próximos días y exhortó a los afectados a acudir a la ANH para presentar sus reclamos y dar inicio a los procesos correspondientes.

“La solución puede ser por la vía de compensación de combustibles, por la vía de compensación económica o por la vía impositiva. Veremos cuál es la mejor solución y el Comité, junto a los sectores, va a trabajar en la búsqueda de esa salida”, agregó.

Mientras el vicepresidente cívico se pronunciaba, mototaxistas del norte integrado iniciaban en Montero un bloqueo indefinido de carreteras exigiendo la presencia de autoridades del Gobierno para emitir un informe sobre la calidad de la gasolina que está ocasionado averías en sus instrumentos de trabajo.

Para el Gobierno las deficiencias en la calidad de algunos combustibles tienen su origen en residuos acumulados y en procesos inadecuados de la anterior administración del MAS, y no en la gasolina que actualmente se importa y distribuye en el país.

