Educación y Sedes coordinan acciones preventivas para un retorno seguro a clases

A pocos días del retorno a clases, la Dirección Departamental de Educación (DDE) regional Santa Cruz sostuvo este martes una reunión de coordinación con autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), con el objetivo de garantizar el estado de salud de los estudiantes en el inicio de la gestión educativa.

El director departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la prevención de enfermedades respiratorias y la intervención de brigadas médicas en las unidades educativas, con especial énfasis en la revisión de los esquemas de vacunación.

“Tenemos estudiantes que van a ingresar al sistema educativo y deben contar con el esquema de vacunación completo, como una medida preventiva para evitar la afectación registrada en la gestión pasada”, indicó Alcocer.

Asimismo, señaló que se solicitará a los directores de las unidades educativas habilitar espacios y ambientes en los colegios para que, en coordinación con los padres de familia, se pueda realizar la verificación de los esquemas de vacunación de los menores.

El titular de la DDE expresó además su preocupación por el reporte del Sedes que advierte sobre un brote de enfermedades respiratorias, con una curva de contagios en ascenso en el departamento.

“Estamos tomando acciones preventivas en las unidades educativas. Habrá brigadas de vacunación que serán coordinadas con los directores, con el fin de que el 2 de febrero las clases inicien sin contratiempos”, añadió.

