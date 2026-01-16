¿Hasta cuándo se quedarán las lluvias? Emiten alerta por tormentas eléctricas en La Paz

El departamento de La Paz se encuentra bajo un aviso de vigilancia meteorológica debido a la continuidad de las precipitaciones pluviales. Ruth Guzmán, especialista del área de meteorología del Sistema de Alerta Temprana, informó este jueves a Red Uno, que el actual ciclo de lluvias no dará tregua en los próximos días, presentándose con mayor intensidad bajo la modalidad de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones climáticas indican que las lluvias se concentrarán mayoritariamente durante las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, Guzmán aclaró que el comportamiento del clima podría variar.

“Se prevé que tengamos lluvias acompañadas de tormentas eléctricas tanto en horas de la tarde como en horas de la noche, hay la probabilidad que también, como el día de hoy, se tengan lluvias en horas de la mañana”, afirmó la funcionaria.

El análisis técnico realizado por los pronosticadores revela que esta inestabilidad atmosférica permanecerá al menos hasta finales del mes de enero. Esta proyección obliga a las autoridades a mantener el monitoreo constante de las cuencas y zonas de riesgo en todo el departamento paceño.

El Sistema de Alerta Temprana hizo un llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia. Se pidió a la población tomar todos los recaudos necesarios, como evitar la cercanía a ríos, revisar drenajes y estar atentos a las actualizaciones diarias del clima para prevenir incidentes mayores ante la persistencia de estas tormentas.

Mira la programación en Red Uno Play