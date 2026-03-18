Aprehenden al hijo de Luis Arce mediante un operativo en Equipetrol

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz formalizó la orden de aprehensión, en la capital cruceña, dentro del caso en el que se investiga a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente del país, Luis Arce. Su aprehensión se dio en el marco de la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El mandamiento, firmado por el fiscal de materia Abog. Néstor Torrez Tapia, establece que existen indicios suficientes que señalan al sindicado como probable autor del hecho. Según el documento oficial, la conducta de Arce Mosqueira se adecúa al tipo penal investigado basándose en los elementos recolectados durante la etapa preliminar.

La justicia justificó la medida de aprehensión advirtiendo que el ciudadano se mantenía oculto, lo que representaba un riesgo directo de obstaculización para la averiguación de la verdad. Bajo las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público determinó que su presencia física es imprescindible para el avance del cuaderno de investigaciones.

El operativo de captura, ejecutado hoy en la tarde, da cumplimiento estricto a la resolución fundamentada con fecha de marzo de este año en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La orden instruye a cualquier funcionario policial poner al ciudadano bajo custodia inmediata, precautelando sus garantías y derechos constitucionales durante el proceso.

Orden de aprehensión.

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