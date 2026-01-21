Video: ¡Pedía auxilio! Mujer se aferra a un auto en movimiento para evitar un robo

Un video captado por cámaras de seguridad y testigos se hizo viral en redes sociales; el hecho se suscitó en México y, según refieren, la mujer arriesgó su vida para evitar el robo del motorizado.

En las imágenes se observa el momento exacto en que la mujer, en un acto de desesperación y valentía, se aferra a la puerta de su propio automóvil mientras el delincuente acelera a fondo sobre el transitado bulevar Valsequillo.

La víctima fue arrastrada varios metros en su intento por impedir que el criminal lograra escapar con su patrimonio.

Gracias a la rápida intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los policías municipales lograron interceptar el vehículo y detener a Mario N., de 50 años de edad.

Durante la revisión, los agentes hallaron el automóvil robado, un teléfono celular, dinero en efectivo propiedad de la víctima; además, el delincuente tendría antecedentes peligrosos.

