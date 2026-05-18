Envían a Palmasola por 120 días a atracadores que golpearon y arrastraron a un menor en el Plan Tres Mil

Tres presuntos atracadores fueron enviados con detención preventiva por 120 días al penal de Palmasola, acusados de robo agravado y asociación delictuosa tras asaltar violentamente a un menor en el Plan 3.000 de Santa Cruz.

El hecho delincuencial quedó registrado en cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa cómo uno de los antisociales intercepta al estudiante, que se encontraba sentado en una acera, y le arrebata su teléfono celular. Antes de cometer el robo, el delincuente golpeó brutalmente al menor, quien intentó resistirse para evitar que le quiten el dispositivo Móvil.

Según denunciaron los familiares, el menor terminó con seis días de impedimento a causa de las agresiones sufridas durante el atraco.

“Él se encontraba en la venta, cerca de casa nomás. Estos dos delincuentes pasaban en moto y se dieron la vuelta. Inmediatamente se bajan a quitarle el teléfono y mi hijo forcejea. El niño fue arrastrado por ellos y al perseguirlos se fue detrás para que no escapen”, relató el padre de la víctima.

El progenitor también aseguró que los delincuentes intentaron subir al menor a la motocicleta mientras lo amenazaban.

“Le dijeron: ‘Te vamos a subir más allá y te vamos a botar’. Mi hijo forcejeó con los dos y logró tumbarlos junto con la moto”, contó.

Durante la audiencia de medidas cautelares, otras víctimas llegaron hasta el juzgado para identificar a los acusados, quienes presuntamente estarían involucrados en otros hechos delictivos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, informó que los aprehendidos fueron identificados como Iver A.R., y Jhon Pablo Z.E., quienes fueron encontrados en posesión del celular robado al menor.

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