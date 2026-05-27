Delincuentes asaltan a mujer y lanzan piedra contra un vehículo para evitar ser perseguidos

Un violento asalto se registró en la zona del mercado Alto San Pedro, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde una mujer fue víctima de cuatro delincuentes armados con cuchillo cuando descendía de un micro de transporte público junto a su hija menor de edad.

Según el reporte preliminar, los antisociales intimidaron a la víctima y lograron arrebatarle su teléfono celular para luego darse a la fuga por las calles de la zona.

En medio de la desesperación, la mujer abordó un vehículo de servicio de taxi con la intención de seguir a los delincuentes; sin embargo, uno de los sujetos lanzó una piedra contra el motorizado y destrozó el parabrisas para evitar ser perseguido.

Tras los gritos de auxilio de la víctima, comerciantes y personas que se encontraban en el sector acudieron a ayudarla. Minutos después, lograron encontrar el teléfono celular abandonado en plena vía pública, presuntamente arrojado por los delincuentes durante la huida.

Efectivos de la Policía llegaron hasta el lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes. Además, se realiza el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar y capturar a los cuatro involucrados en el atraco.

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