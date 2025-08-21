TEMAS DE HOY:
Política

Chuquisaca: gobernador interino anuncia denuncia contra Damián Condori por retorno “irregular”

Luis Ayllón acusa al gobernador electo de retomar funciones sin cumplir requisitos legales. La Fiscalía deberá definir la validez de la reincorporación.

Hans Franco

20/08/2025 20:06

Foto: Luis Ayllón gobernador interino de Chuquisaca
CHUQUISACA

El gobernador interino de Chuquisaca, Luis Ayllón, anunció este miércoles que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía contra el gobernador electo, Damián Condori, por haber retomado sus funciones de forma “irregular”.

Según Ayllón, Condori volvió a su cargo el pasado 19 de agosto, ingresando a la Gobernación con un certificado médico particular emitido en Cochabamba, cuando la normativa establece que dicho documento debe ser validado por la Caja de Salud Cordes.

“Vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía por este golpe institucional forzado y para restablecer la institucionalidad. No se trata de quedarnos con su silla, sino de cumplir el mandato de la Asamblea Legislativa Departamental”, declaró Ayllón.

El gobernador interino afirmó que Condori engañó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) al presentar la certificación médica irregular. Añadió que, desde su retorno, el gobernador electo autorizó despidos de personal y ordenó el retiro del vehículo oficial asignado al interino.

“Ha presentado un certificado médico que dice que estaría apto para ejercer funciones, pero la norma señala que debe ser refrendado por la Caja Cordes, lo que no sucedió”, puntualizó.

Ayllón insistió en que su denuncia busca restablecer la institucionalidad en el departamento, y que será la Fiscalía la que determine la legalidad del retorno de Condori al cargo.

 

