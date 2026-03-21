Revelan autopsia en caso de mujer fallecida en Chuquisaca; investigan a su pareja

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de feminicidio en el municipio de Villa Charcas, en Chuquisaca, tras la muerte de una mujer de 30 años, identificada como Judyth M. T.

El principal sospechoso es su pareja, un hombre de 34 años, quien fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, informó que ya se presentó la imputación formal, mientras avanzan las investigaciones del caso.

Hecho en investigación

De acuerdo con los datos preliminares, el hecho ocurrió la noche del 19 de marzo, cuando la mujer fue impactada por una camioneta en una calle céntrica del municipio.

Testigos señalaron que el conductor, presuntamente su pareja, fue increpado por transeúntes, quienes pidieron trasladar a la víctima a un centro médico.

La mujer fue llevada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Resultados forenses

La autopsia estableció como causa de muerte un shock hipovolémico hemorrágico, además de lesiones internas producto del impacto.

El vehículo involucrado fue secuestrado con fines investigativos, mientras el caso continúa en etapa de análisis para determinar responsabilidades.

Según datos oficiales, este hecho se investiga como el primer caso de feminicidio en Chuquisaca en 2026 y uno de los registrados a nivel nacional.

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