Detienen en Viru Viru a un ciudadano con procesos penales en curso

El Ministerio Público y la Dirección General de Migración identificaron y detuvieron a un ciudadano boliviano en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, que tenía procesos penales en curso por delitos graves.

Se trata de Álvaro L. M. R., quien enfrenta juicios en etapa oral por violación, homicidio y lesiones graves y leves, cometidos en la ciudad de Cochabamba, según informó la jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales, María Luisa Herrera.

El Ministerio Público y la Dirección General de Migración identificaron y detuvieron al hombre. Foto: Fiscalía General del Estado.

La intervención se realizó como parte de un trabajo conjunto entre instituciones para evitar la evasión de la justicia. El imputado fue interceptado al momento de su ingreso al país.

Herrera señaló que esta acción responde a lineamientos de coordinación impulsados por la Fiscalía General para garantizar el desarrollo de los procesos judiciales sin dilaciones.

El detenido cuenta con causas en etapa de juicio oral, lo que implica que los procesos ya avanzaron a una fase en la que se evalúan pruebas y testimonios ante un tribunal.

Las autoridades indicaron que la captura busca asegurar su presencia en las audiencias y el cumplimiento del debido proceso.

Con información de la Fiscalía.

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