Protestas en Trinidad tras fallo judicial por accidente que cobró dos vidas

La ciudad de Trinidad vivió una jornada de tensión y violencia luego de que un juez determinara detención domiciliaria para Jesús Adolfo Áñez y 50 días de detención preventiva para Susy Caballero, acusada de provocar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, donde murieron dos personas.

El fallo judicial generó una ola de indignación entre mototaxistas, familiares de las víctimas y vecinos, quienes salieron a protestar exigiendo una sanción más severa para los responsables del hecho.

La movilización se tornó violenta cuando los manifestantes rebasaron el cordón policial y agredieron a efectivos y al propio Áñez, que intentaba refugiarse en una camioneta.

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Melgar Callau, mototaxista de 30 años y padre de cuatro hijos, y Noelia Bolívar Roca, estudiante universitaria de 21 años. Ambos se trasladaban en la motocicleta cuando fueron embestidos por el vehículo conducido por Caballero, quien según el informe policial, se encontraba en estado de ebriedad.

Los manifestantes también se trasladaron a distintos puntos de la ciudad, incluyendo la casa de la acusada, la del juez y la cárcel de mujeres, exigiendo justicia. En respuesta, la Policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los grupos movilizados que bloqueaban calles y amenazaban con incendiar propiedades.

