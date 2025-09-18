TEMAS DE HOY:
El Alto: Padre regaña a su hija tras encontrarla en presunto estado de ebriedad

El hombre, visiblemente molesto, discute con la joven y le reprocha por no estar en la universidad, afirmando que él la envió a estudiar.

Milen Saavedra

18/09/2025 0:13

El Alto: Padre regaña a su hija tras encontrarla en presunto estado de ebriedad cerca de la UPEA
El Alto, Bolivia

Un incidente de agresión física en plena vía pública ha generado indignación en la ciudad de El Alto. En un video que circula en redes sociales, se observa a un padre que confronta a su hija en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

El hombre, visiblemente molesto, discute con la joven y le reprocha por no estar en la universidad, afirmando que él la envió a estudiar. En un momento de la discusión, el padre le propina un fuerte bofetón a su hija, quien aparentemente se encuentra en estado de ebriedad y está acompañada por un joven.

El video ha desatado un debate sobre la violencia intrafamiliar y la forma en que algunos padres reaccionan ante el comportamiento de sus hijos. El incidente pone en evidencia la frustración del padre ante una situación que percibe como un incumplimiento de las expectativas académicas y el abuso del alcohol.

