La ANH bloquea más de 100 vehículos en La Paz por acopio de combustible

En operativos recientes, la ANH incluso ha detectado a clanes familiares dedicados a esta práctica.

Red Uno de Bolivia

17/09/2025 23:24

La ANH bloquea más de 100 vehículos en La Paz por acopio de combustible. Imagen de referencia. Foto: ABI.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) bloqueó a más de 100 vehículos en el departamento de La Paz por realizar cargas repetitivas de combustible, una práctica que se sospecha es para acopio y posterior venta ilegal.

Miguel Gonzales, director distrital de la ANH en La Paz, explicó que los vehículos fueron inhabilitados automáticamente del sistema y no podrán cargar combustible hasta que sus propietarios realicen un trámite administrativo para justificar su consumo.

El funcionario señaló que esta medida busca frenar el acopio de carburantes, una actividad sancionada por ley que puede llevar a procesos penales. En operativos recientes, la ANH incluso ha detectado a clanes familiares dedicados a esta práctica, reporta la agencia ABI.

Los controles se intensificaron desde junio en zonas como Miraflores, El Alto y la zona Sur. Gonzales agregó que, aunque más de cien vehículos han sido bloqueados, algunos ya han regularizado su situación.

El director de la ANH aseguró que el abastecimiento de combustible en el departamento de La Paz es normal y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está despachando la totalidad de su programación diaria.

Finalmente, la ANH hizo un llamado a la población a evitar el acopio y a respetar las normativas de abastecimiento de combustible.

 

