Compañeros confiesan asesinato de bachiller al que luego botaron a un basurero

La Paz, Bolivia

Miguel Ángel, de 18 años, desapareció hace una semana, luego de una reunión con amigos de colegio. Amigos y familiares hicieron la denuncia, desde entonces recorren las calles de La Paz con su aviso de búsqueda. Sin embargo, la tía del joven estudiante recibió una noticia que los dejó totalmente consternados.

La tía contó que una de los implicados la llamó y le contó lo que habría pasado el lunes por la noche.

"Una de sus compañeros me llamó para pedirme encontrarnos. Le pregunté si me iba a contar algo y dijo que sí. Entonces fui, hablé con la chica y me dijo que habían tomado en una casa, pero no me dijo que ella más estaba. Dice que todos habían compartido hasta medianoche. Le dijeron que Miguel se había caído. Los chicos se asustaron y cuando lo miraron, mi sobrino ya estaba muerto", develó Vilma Mendoza, tía de Miguel.