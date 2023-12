Hallan un cuerpo en el botadero de Alpacoma que pertenecería al bachiller asesinado

Cargando...

Este lunes pasado el mediodía, la Policía Boliviana, con la ayuda de canes rastreadores, encontró un cuerpo en el botadero de Alpacoma. De manera preliminar, se presume que se trataría de Miguel Ángel Chocamani, el bachiller reportado como desaparecido, y cuyo crimen confesaron sus compañeros.

“Luego de una intensa actividad de búsqueda, y localización por parte de nuestros servidores policiales de la FELCC, hace minutos uno de nuestros canes encontró el cuerpo del joven Miguel en el botadero de Alpacoma”, declaró un policía de manera preliminar.

Miguel Ángel llevaba desaparecido desde hace una semana, y este lunes por la mañana, familiares del joven denunciaron ante los medios de comunicación, y a la Policía, que uno de los compañeros de la víctima había confesado el posible asesinato.

"Una de sus compañeros me llamó para pedirme encontrarnos. Le pregunté si me iba a contar algo y dijo que sí. Entonces fui, hablé con la chica y me dijo que habían tomado en una casa, pero no me dijo que ella más estaba. Dice que todos habían compartido hasta medianoche. Le dijeron que Miguel se había caído. Los chicos se asustaron y cuando lo miraron, mi sobrino ya estaba muerto", develó Vilma Mendoza, tía de Miguel.

Por este caso hay cinco estudiantes aprehendidos, que eran los supuestos mejores amigos del joven, quién tenía que graduarse este viernes.