Heridos por explosión en gomería de Santa Cruz reciben atención médica

Las dos personas que resultaron gravemente heridas tras la explosión en un taller eléctrico y de refrigeración, recibieron atención médica. El hecho se registró este lunes en la Av. 2 de Agosto, zona del octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz.

Según los reportes, un tanque de gas explotó cuando dos jóvenes estaban trabajando. El ruido alarmó a los vecinos y generó la movilización de equipos de emergencia. Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia a una clínica privada.

"Se asistió al llamado de emergencia que se suscitó en la avenida 2 de Agosto, octavo anillo. Se llegó al lugar de los hechos, se evidenció que era un accidente laboral. Se atendió a las personas, se las tuvo que empaquetar, como se dice médicamente, hacer los torniquetes y las medidas protocolares para las atenciones prehospitalarias y luego se las trasladó a la clínica más cercana", informó el médico de emergencias Kevin Magnus.

Uno de los heridos se encuentra en estado más grave. "Los vecinos refieren que fue por una explosión de una maquinaria, no sé si fue la compresora o algo, pero había bastante escenografía de que fue una explosión. Al momento del traslado estaban conscientes, pero llegaron a la clínica uno ya en estado de inconciencia", complementó.

