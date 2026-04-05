Tragedia en India: colapsa rueda de la fortuna con 70 personas a bordo

Una noche de festejos en el estado de Uttar Pradesh terminó en tragedia luego de que una rueda de la fortuna de 18 metros de altura colapsara con al menos 70 personas a bordo, durante la feria Bhaisaha Mela.

El hecho dejó al menos 37 personas heridas, de las cuales 10 se encuentran en estado crítico y reciben atención en centros médicos especializados.

Según reportes de medios locales como Republic World, los asistentes comenzaron a escuchar crujidos metálicos poco después de que la atracción iniciara su funcionamiento.

Testigos señalaron que, pese a las advertencias de los pasajeros tras las primeras vueltas, los responsables del control del juego no habrían tomado medidas inmediatas, hasta que la estructura colapsó, provocando que algunos ocupantes salieran despedidos y otros quedaran atrapados entre los hierros.

El accidente ocurrió en un momento en que el predio ferial se encontraba con alta afluencia de público, lo que dificultó las tareas iniciales de evacuación.

Tras el desplome, se activó un operativo de emergencia que involucró a la Policía, personal del evento y vecinos de la zona, quienes colaboraron en el rescate de las personas atrapadas bajo la estructura.

La mayoría de los heridos presenta politraumatismos producto de la caída desde distintos niveles de la rueda de la fortuna. Debido a la gravedad de algunos casos, diez personas fueron trasladadas a centros de mayor complejidad.

El parque de diversiones permanece cerrado mientras se realizan peritajes para determinar las fallas mecánicas que provocaron el colapso.

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