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Madrugada trágica: vuelco de tonel deja nueve heridos graves en La Paz

El vehículo se volcó en plena madrugada en la ruta Achacachi–Huarina. Los heridos fueron evacuados de urgencia y el caso ya es investigado por la Policía.

Ximena Rodriguez

05/04/2026 15:15

Foto: Red Uno.
La Paz

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Un accidente se registró la madrugada de hoy en la carretera Achacachi – Huarina, en La Paz, luego de que una vagoneta protagonizara un aparatoso vuelco de tonel a la altura de la comunidad Morocollo. El siniestro dejó un saldo de nueve personas heridas, quienes fueron auxiliadas inicialmente en el centro de salud local debido a la magnitud del impacto.

El Cnel. Dacar Tirado, comandante de la Policía Rural y Fronteriza, informó que el vehículo era conducido por una mujer de 34 años, quien perdió el control antes de ocasionar el accidente.

Al respecto, la autoridad señaló: “Esto está en proceso de investigación. Los heridos fueron trasladados al Hospital Metodista de la ciudad de La Paz”.

Tras la estabilización primaria de los pacientes en el municipio de Huarina, se coordinó el traslado de los afectados hacia la sede de gobierno. Los peritos de tránsito trabajan para determinar si existieron fallas mecánicas o imprudencia al volante.

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