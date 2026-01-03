¡Conmoción en el fútbol! Jugadores luchan por sus vidas tras incendio en Suiza

Lo que debía ser una noche de festejo para dar la bienvenida al 2026 se convirtió en una tragedia de gran magnitud en Europa. Durante la madrugada del 1 de enero, un incendio de proporciones devastadoras consumió el bar-discoteca Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais.

Las autoridades locales confirmaron que el siniestro dejó al menos 40 personas fallecidas y más de 115 heridas, de las cuales alrededor de 80 permanecen en estado crítico. Entre los afectados se encuentra Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años y una de las jóvenes promesas del FC Metz, club que compite en la Primera División del fútbol francés.

El club granate expresó su consternación a través de un comunicado oficial, señalando que directivos, jugadores y personal atraviesan momentos de profundo impacto emocional, mientras acompañan al futbolista y a su familia en estas horas decisivas.

De acuerdo con información brindada por su representante, Christophe Hutteau, Dos Santos sufrió quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo. Ante la saturación de las unidades especializadas en Suiza debido a la cantidad de víctimas, el jugador fue trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital de Stuttgart, Alemania, donde recibe atención especializada. Aunque su estado sigue siendo delicado, se informó una leve mejoría en su capacidad respiratoria, luego de que sus pulmones se vieran afectados por la inhalación de humo.

La tragedia también alcanzó a otros deportistas. Se confirmó que Eliot Thelen, futbolista luxemburgués que integra el equipo sub-19 del Pescara de Italia, resultó herido durante el incendio.

El impacto se extendió incluso al golf internacional, tras conocerse la muerte de Emanuele Galeppini, un joven golfista de 16 años. Su identidad fue confirmada luego de que los equipos de rescate hallaran su teléfono móvil entre los restos del local siniestrado.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio, Europa permanece conmocionada por una de las peores tragedias recientes, que transformó una noche de celebración en un episodio marcado por el dolor y el luto.

