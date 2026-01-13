Fútbol en shock: expresidente de un club francés asesinado a tiros durante el funeral de su madre

El mundo del deporte francés quedó conmocionado tras el asesinato de Alain Orsoni, ex presidente del AC Ajaccio, quien fuera dirigente del club durante su participación en la Ligue 1 hace tres temporadas. El ataque se produjo de manera impactante durante el funeral de su propia madre, un escenario que ha generado indignación y sorpresa en la opinión pública, de acuerdo a reportes de medios locales.

Orsoni no solo se destacó en la gestión futbolística, sino que también fue un líder prominente del nacionalismo corso, involucrado en los conflictos internos que sacudieron al movimiento en la década de 2000. Su trayectoria estaba marcada por la política y la tensión social en la isla, más allá de los estadios.

Este asesinato no es un hecho aislado en la vida del exdirigente. Orsoni había sobrevivido a varios atentados previos, aparentemente relacionados con disputas políticas y territoriales en Córcega. Las autoridades locales investigan ahora los motivos del crimen, que según los primeros indicios parecen estar ligados a su pasado político y no a su rol en el fútbol profesional.

El incidente ha generado consternación tanto en el ámbito deportivo como en la sociedad corso, recordando que la figura de Orsoni siempre estuvo rodeada de polémica y riesgos por su actividad fuera del fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play