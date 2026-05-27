Lo que parecía ser una noche de apuestas y diversión terminó convirtiéndose en una pesadilla para tres amigos que fueron secuestrados, golpeados y despojados de Bs 44 mil por una presunta organización criminal que operaba con indumentaria similar a la policial en el municipio de Saavedra, en el norte integrado de Santa Cruz.

Las víctimas llegaron desde la capital cruceña tras ser contactadas por un supuesto conocido, quien los invitó a disputar una partida de billar donde se movería una fuerte suma de dinero. El encuentro debía realizarse en un local del municipio; sin embargo, al llegar, el anfitrión les indicó que las mesas estaban dañadas y que les enviaría otra ubicación para continuar con el juego.

Minutos después, mientras se trasladaban hacia el nuevo punto, fueron interceptados por un vehículo blanco y una motocicleta. De ambos motorizados descendieron al menos cinco hombres que se identificaron como policías y redujeron violentamente a los tres ocupantes.

Los secuestradores llevaron a las víctimas hasta unos cañaverales alejados, a unos tres kilómetros del pueblo, donde comenzó el calvario. Según la denuncia, los hombres fueron maniatados, golpeados y obligados a permanecer con bolsas negras cubriendo sus rostros. Además, fueron amenazados con armas blancas y advertidos de que serían asesinados si denunciaban el hecho.

En medio de las agresiones, los delincuentes obligaron a las víctimas a realizar transferencias desde sus cuentas de banca móvil, logrando sustraer aproximadamente Bs 44 mil. También se llevaron pertenencias personales y accesorios del vehículo de servicio por aplicación en el que habían llegado.

Las investigaciones permitieron la aprehensión de José David Suárez Arteaga, de 24 años, alias “Picudo”, quien presuntamente habría sido el encargado de contactar y atraer a las víctimas bajo engaños.

La captura se realizó en inmediaciones de la avenida Venezuela, en Montero. Posteriormente, un juez determinó enviarlo con detención preventiva por 180 días al penal de Cerprom, mientras es investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, organización criminal, robo agravado y privación de libertad.

Entretanto, la Felcc continúa buscando al resto de los involucrados y el dinero robado aún no ha sido recuperado.

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