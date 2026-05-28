Rubén Barrientos advierte que más capos del narco podrían ocultarse en Bolivia

La captura de Gerson Palermo en Bolivia volvió a encender las alertas sobre la presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país. El exdirector de la Felcc, Rubén Barrientos, afirmó que la aprehensión del presunto integrante del PCC podría confirmar que otros capos del narcotráfico también estarían escondidos en territorio nacional.

“Es una más de las personas que ha sido aprehendida por la Policía o encontrada en algún tipo de control, donde después se sabe que tiene antecedentes y vinculación con una organización criminal del Brasil”, señaló Barrientos al referirse al caso Palermo.

El exjefe policial cuestionó además cuántos otros delincuentes buscados internacionalmente podrían encontrarse en Bolivia. “¿Cuántas personas más buscadas, no solamente del Brasil, deben estar en territorio nacional?”, expresó, al advertir sobre la necesidad de fortalecer los controles y el trabajo de inteligencia.

Barrientos aseguró que el caso demuestra una mejor coordinación entre Bolivia y países vecinos para intercambiar información sobre personas buscadas por la justicia.

“Esto está demostrando que sí hay coordinación entre los países en cuanto a información de gente que está siendo buscada y que tiene cuentas pendientes con la justicia”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el país debe reforzar los mecanismos de inteligencia para ubicar a integrantes de organizaciones criminales extranjeras.

Sobre las fronteras bolivianas, Barrientos advirtió que continúan siendo vulnerables al ingreso irregular de personas vinculadas al narcotráfico. “Las fronteras son controles entre territorios, pero usted puede evadir entrando por el monte, no necesariamente en un vehículo o vía aérea”, explicó.

Asimismo, indicó que actualmente existe mayor confianza y cooperación con Brasil en el intercambio de información. “Antes había desconfianza, no daban esa información, y ahora sí. Los frutos de ese compartir y de esa confianza que hoy está generando el Gobierno son estos resultados”, sostuvo.

Finalmente, el exdirector de la Felcc remarcó que aún se necesita más apoyo internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional. “Necesitamos más colaboración internacional, más apoyo internacional y esto va a tener mejores resultados”, concluyó.

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