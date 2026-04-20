Dos policías involucrados en un intento de feminicidio en Cochabamba: esto se sabe del caso

Un sargento de la Policía Boliviana, actualmente procesado por tentativa de feminicidio en Cochabamba, tenía antecedentes de violencia, según las primeras investigaciones del caso que ha generado conmoción dentro de la institución del orden. La víctima, también funcionaria policial y miembro de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), habría sido agredida en varias ocasiones antes del ataque, pero no presentó denuncia formal.

De manera paradójica, la mujer afectada trabaja en la unidad encargada de atender casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, pese a los episodios previos de agresión, decidió no denunciarlos, lo que ahora forma parte de las investigaciones que buscan establecer el contexto del hecho.

El caso salió a la luz tras un violento episodio ocurrido la madrugada del sábado, cuando un sargento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) disparó contra su expareja, una sargento de la Felcv hiriéndola de gravedad en ambas piernas. Las primeras indagaciones revelan que la víctima ya había sufrido agresiones físicas anteriormente, aunque estas no fueron formalmente reportadas.

Antecedentes del casoEl director departamental de la FELCV, Marcelo Núñez, informó que el hecho se registró luego de una alerta por riñas que movilizó a patrullas policiales hasta inmediaciones de las avenidas Juan Pablo II y D’Orbigny. Al promediar las 01:40, los uniformados ingresaron al domicilio donde encontraron al sargento primero E.M.G. en posesión de un arma de fuego y procedieron a su aprehensión. En el mismo lugar fue hallada la víctima, identificada como la sargento primero P.M.M., con heridas de bala.

Como resultado de las investigaciones preliminares, la justicia determinó seis meses de detención preventiva para el acusado, quien fue enviado a la carceleta de Arani, mientras el proceso por tentativa de feminicidio continúa en curso.

Las autoridades policiales confirmaron que el caso sigue en investigación para establecer la cronología de los hechos, posibles antecedentes de violencia no denunciados y eventuales responsabilidades adicionales dentro del entorno institucional.

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