El “anzuelo” fue una casa en venta: así captaron al nexo del atraco a librecambistas en Cochabamba

El abogado Eduardo Mérida aseguró que Johan P., el único aprehendido por el millonario asalto a una familia de librecambistas en Cochabamba, fue utilizado por delincuentes extranjeros que lo contactaron mediante redes sociales con el pretexto de comprar un inmueble familiar.

El hecho ocurrió el miércoles en un condominio ubicado entre las avenidas Gualberto Villarroel y Buenos Aires, donde tres delincuentes presuntamente colombianos y brasileños robaron cerca de 981 mil bolivianos a una familia de librecambistas.

Mérida explicó que su cliente, Johan, de 26 años, intentaba vender una casa de su abuelo en Sacaba valuada en 40 mil dólares cuando fue contactado por los supuestos compradores, quienes inicialmente mostraron interés en el inmueble y luego le propusieron ayudarlos a cambiar 100 mil dólares.

“El supuesto comprador le dijo que uno de sus hermanos llegaría con dinero para adquirir la propiedad, pero después le ofrecieron ganar dinero ayudándolos con el cambio de divisas”, explicó el abogado.

De acuerdo con la versión de la defensa, los extranjeros convencieron a Johan para contactar a una familia de librecambistas conocida y coordinar la operación en un condominio de lujo alquilado por un día mediante Airbnb.

“El miércoles llegan con un bolso donde supuestamente tenían los 100 mil dólares y piden reunirse en un lugar seguro”, relató Mérida.

El abogado señaló que, una vez dentro del inmueble, otros sujetos salieron de las habitaciones armados, redujeron a las víctimas, las maniataron y escaparon con el dinero.

“Los encerraron en los cuartos y huyeron. Esto ocurrió a plena luz del día y en pleno centro de la ciudad”, sostuvo.

Mérida cuestionó que hasta el momento solo Johan haya sido aprehendido y afirmó que las cámaras de seguridad del condominio registraron los rostros y movimientos de los autores del atraco.

“Se han entregado las imágenes de las cámaras. Estas personas operan así y no puede ser que este hecho quede en la impunidad”, manifestó.

Asimismo, pidió a las autoridades activar controles migratorios y reforzar la búsqueda en aeropuertos y terminales para evitar la fuga de los sospechosos.

“Nos preocupa que no se diga nada de los sujetos. Ellos alquilaron el departamento mediante Airbnb y no tenían ningún registro”, afirmó.

La Policía continúa investigando el caso, mientras Johan será sometido a una audiencia de medidas cautelares por su presunta participación como nexo en el atraco.

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