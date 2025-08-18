TEMAS DE HOY:
Mujer atropellada Charazani Oruro

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿No votaste? Conoce toda la información para obtener el certificado de impedimento de sufragio

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, emitió los requisitos y horarios de atención para poder obtener el certificado de impedimento para quienes no pudieron votar este 17 de agosto.

Jhovana Cahuasa

18/08/2025 19:50

Foto: Redes Sociales.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, emitió este lunes, los horarios de atención y aquellos requisitos para que las personas que no pudieron emitir su voto en las elecciones presidenciales del pasado domingo 17 de agosto, puedan acceder a su certificado de “exención”.

Las personas que deseen tramitar el certificado, podrán hacerlo por alguna causa justificada, y deberán presentar su documentación de respaldo hasta el próximo 16 de septiembre.

El certificado de exención se entregará a personas que:

A) No pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor, comprobada documentalmente.

B) Por enfermedad, acreditada con certificado médico emitido por una entidad de salud.

C) Acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al momento de la votación.

Los horarios de atención serán continuos de 08:30 a 16:30 horas, en dependencias del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD