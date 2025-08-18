¿No votaste? Conoce toda la información para obtener el certificado de impedimento de sufragio

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, emitió este lunes, los horarios de atención y aquellos requisitos para que las personas que no pudieron emitir su voto en las elecciones presidenciales del pasado domingo 17 de agosto, puedan acceder a su certificado de “exención”.

Las personas que deseen tramitar el certificado, podrán hacerlo por alguna causa justificada, y deberán presentar su documentación de respaldo hasta el próximo 16 de septiembre.

El certificado de exención se entregará a personas que:

A) No pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor, comprobada documentalmente.

B) Por enfermedad, acreditada con certificado médico emitido por una entidad de salud.

C) Acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al momento de la votación.

Los horarios de atención serán continuos de 08:30 a 16:30 horas, en dependencias del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

