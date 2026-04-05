¿Aún no sacaste tu certificado de impedimento de sufragio? Apresúrate: el plazo está por vencer

Los ciudadanos que no emitieron su voto en las elecciones subnacionales, del pasado 22 de marzo, aún pueden tramitar su certificado de impedimento dentro del plazo establecido por el calendario electoral.

De acuerdo con la normativa vigente, se cuenta con 30 días calendario posteriores a la jornada electoral para gestionar este documento, por lo que el plazo vence el próximo 21 de abril.

El certificado de impedimento es necesario para justificar la inasistencia a la votación y evitar posibles sanciones establecidas por las autoridades electorales.

Se recomienda a la población realizar el trámite dentro del plazo para evitar contratiempos, tomando en cuenta que es requisito imprescindible para realizar operaciones en la banca y otros en instituciones públicas por 90 días.

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