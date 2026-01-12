TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA Infanticidio de Yuvinca Bloqueadores causan destrozos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

Cambios en cajas de salud: Ministra posesiona a tres nuevos directores

El Ministerio de Salud renovó la dirección de tres cajas en medio de cuestionamientos al sistema.

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 12:58

Foto: Nuevos directores de Cajas de Salud
La Paz

Escuchar esta nota

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, posesionó a tres nuevos directores de entidades dependientes del sistema de seguridad social, en el marco de una renovación de autoridades en las cajas de salud del país.

Durante el acto oficial, fueron posesionados:

  • Dr. Óscar Ángel Oliden Gallegos, como director de la Caja Petrolera de Salud

  • Dr. Germán Alberto Torrez Orozco, como director de la Caja Corporación de Desarrollo (CORDES)

  • Manuel Rodríguez Villarroel Bozo, como director de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas

En su intervención, la ministra Flores exhortó a las nuevas autoridades a desempeñar sus funciones con responsabilidad, ética y compromiso, y reconoció los desafíos que atraviesan estas instituciones.

“Sin duda, el reto que el país enfrenta hoy es muy grande, debido a que la corrupción ha calado profundamente en muchas instituciones”, afirmó la autoridad.

Compromiso de la nueva dirección

Por su parte, el nuevo director de la Caja Petrolera de Salud, Dr. Óscar Oliden, agradeció la confianza depositada en su designación y expresó su compromiso de trabajar para superar la situación institucional.

“Conocemos que la Caja Petrolera atraviesa una situación compleja, pero como funcionario antiguo y conocedor de su funcionamiento, pondré todo mi conocimiento para sacar adelante esta institución”, señaló.

La cartera de Salud indicó que se realizará un seguimiento a la gestión de las nuevas autoridades, con el objetivo de fortalecer la atención a los asegurados y mejorar la administración de las cajas de salud.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD