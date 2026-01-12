Cambios en cajas de salud: Ministra posesiona a tres nuevos directores

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, posesionó a tres nuevos directores de entidades dependientes del sistema de seguridad social, en el marco de una renovación de autoridades en las cajas de salud del país.

Durante el acto oficial, fueron posesionados:

Dr. Óscar Ángel Oliden Gallegos , como director de la Caja Petrolera de Salud

Dr. Germán Alberto Torrez Orozco , como director de la Caja Corporación de Desarrollo (CORDES)

Manuel Rodríguez Villarroel Bozo, como director de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas

En su intervención, la ministra Flores exhortó a las nuevas autoridades a desempeñar sus funciones con responsabilidad, ética y compromiso, y reconoció los desafíos que atraviesan estas instituciones.

“Sin duda, el reto que el país enfrenta hoy es muy grande, debido a que la corrupción ha calado profundamente en muchas instituciones”, afirmó la autoridad.

Compromiso de la nueva dirección

Por su parte, el nuevo director de la Caja Petrolera de Salud, Dr. Óscar Oliden, agradeció la confianza depositada en su designación y expresó su compromiso de trabajar para superar la situación institucional.

“Conocemos que la Caja Petrolera atraviesa una situación compleja, pero como funcionario antiguo y conocedor de su funcionamiento, pondré todo mi conocimiento para sacar adelante esta institución”, señaló.

La cartera de Salud indicó que se realizará un seguimiento a la gestión de las nuevas autoridades, con el objetivo de fortalecer la atención a los asegurados y mejorar la administración de las cajas de salud.

Mira la programación en Red Uno Play