Jhonny Aguilera: "Secuestradores de Entre Ríos fueron acribillados por venganza"

Cargando...

Secuestros, sicariatos, extorsiones y narcotráfico, son actividades delincuenciales cada vez más frecuentes en el trópico de Cochabamba, donde la policía, en los últimos días, ha realizado operativos para poder desarticular a las organizaciones criminales que ejecutan estos ilícitos.

El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, entrevistado en Que No Me Pierda, informó que existe una organización criminal dedicada al secuestro liderada por un individuo identificado como Nabor, quien tenía como empleados a Zenón Rojas y a Ever García Delgadillo, ambos encontrados acribillados en el municipio de Entre Ríos.

Aguilera informó que en junio o julio de este año la policía intervino en el Chapare, y "estos secuestradores", fueron aprehendidos por el delito de tráfico de armas, pero en la audiencia realizada en Cochabamba, "fueron liberados por el juez, de tres, dos salieron libres”.

“Al haber sido liberados, pusieron en vilo a la población”, dijo Aguilera. Estos sujetos fueron ejecutados por sicarios, contratados para cobrar venganza.

Cargando...

De acuerdo a la versión de la autoridad de gobierno, esta organización utilizaba a un menor de edad para que sea el mensajero de las extorsiones a las que sometían a sus víctimas. El menor de edad realizaba las cobranzas, para que, en caso de ser detenido, no sea procesado penalmente.

Según Aguilera, el menor, que fue encontrado en un motorizado, cooperó con la policía y mostró las ubicaciones donde se encontraban los secuestradores, quienes fueron detenidos, y se evidenció que estaban vinculados a secuestros y al tráfico de sustancias controladas. Estos sujetos, pese a que se les encontró armas y drogas en su vehículo, fueron liberados por un juez en Cochabamba.