¿Cómo estará el clima este miércoles en Bolivia? Revise el pronóstico y las temperaturas

Antes de salir de casa, revise el pronóstico del tiempo y las temperaturas previstas en tu ciudad para este miércoles.
13/05/2026 6:56
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 13 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 22°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 16°C.
Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 16°C.
Potosí presentará un cielo nuboso y temperaturas que oscilarán entre 0°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 11°C y 29°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 7°C y 21°C.
Tarija tendrá un día poco nuboso y temperaturas que irán de los 2°C a los 24°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin probabilidad de lluvias y temperaturas relativamente bajas para esta región del país.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 14°C y 23°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 16°C y una máxima de 25°C sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá una jornada nubosa, temperaturas entre 16°C y 27°C y sin probabilidad de lluvias.
