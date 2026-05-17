Soldado resulta herido durante enfrentamientos en operativo de desbloqueo en El Alto

Un miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido este sábado durante los enfrentamientos registrados en la avenida Juan Pablo II, en el marco del operativo denominado “corredor humanitario”, impulsado para permitir el paso de camiones con oxígeno, combustible y otros insumos hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

Durante la intervención se registró resistencia por parte de sectores movilizados que mantenían bloqueada la carretera.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran al efectivo militar siendo auxiliado por personal médico tras resultar herido en medio de los disturbios.

En el material audiovisual se observa que el uniformado presenta lesiones en las piernas y el rostro, mientras recibe atención médica en el lugar.

El operativo de desbloqueo fue desplegado con el objetivo de habilitar las vías y restablecer el abastecimiento de productos esenciales afectados por los bloqueos en distintos puntos del departamento paceño.

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