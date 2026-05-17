Derechos Humanos confirma liberación de 18 arrestados en El Alto

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias (APDHEA), Virginia Ugarte, informó que 18 de las 20 personas arrestadas durante los enfrentamientos registrados ya fueron liberadas, mientras que dos continúan retenidas por falta de documentación y garantes.

Ugarte señaló que la institución realizó seguimiento en distintos puntos de conflicto durante la jornada para verificar la situación de los arrestados y resguardar el respeto a los derechos humanos.

“Lamentablemente, nuestra preocupación es no ver más violencia. No queremos que se vulneren los derechos humanos de nadie, no queremos más heridos, ni policías ni ciudadanos”, manifestó.

La representante también expresó preocupación por la afectación a niños y adultos mayores que se encuentran en medio de las movilizaciones y enfrentamientos registrados durante los operativos de desbloqueo en la ciudad de El Alto.

Asimismo, indicó que la APDHEA envió un pronunciamiento y una nota a la FEJUVE de El Alto Sur para impulsar un diálogo entre las partes en conflicto. Según explicó, tanto dirigentes vecinales como representantes del Gobierno estarían predispuestos a participar en una mesa de diálogo, a la espera de definir el lugar y la hora del encuentro.

En paralelo, la Fiscalía reportó inicialmente 16 personas aprehendidas; sin embargo, durante la tarde habrían ingresado alrededor de 30 arrestados más producto de los últimos enfrentamientos registrados en la jornada.

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