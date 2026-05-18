Marcha afín a Evo Morales ingresa a El Alto en medio de bloqueos y tensión

La marcha afín al expresidente Evo Morales ingresó este lunes a la ciudad de El Alto y avanza rumbo a la sede de gobierno en medio de una nueva jornada de movilizaciones y bloqueos que ya suman 18 días de conflicto en el país.

La movilización partió el pasado 12 de mayo desde Caracollo y recorrió la carretera La Paz-Oruro hasta llegar a la urbe alteña, desde donde prevé descender hacia el centro paceño.

Entre las principales demandas de los movilizados figuran la renuncia del presidente Rodrigo Paz y el cese de los procesos judiciales instaurados contra Evo Morales.

La movilización se desarrolla en un contexto de alta tensión social y política, marcado por bloqueos, protestas y dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustible y otros productos básicos en La Paz y El Alto.

Además de esta marcha, otros sectores también anunciaron movilizaciones hacia la sede de gobierno. Entre ellos se encuentran grupos de ponchos rojos que comenzaron a concentrarse en la plaza Ballivián para posteriormente descender hacia el centro paceño.

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