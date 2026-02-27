Tragedia en Cochabamba: niña de 10 años muere atropellada por una volqueta

Una profunda consternación se vivió en la zona sur de Cochabamba tras la muerte de una niña de 10 años que fue atropellada por una volqueta la tarde de este jueves, a la altura de la avenida Panamericana en el Barrio San Marcos.

Según el reporte preliminar, la menor se encontraba en el lugar junto a su padre y, al intentar cruzar la vía, fue impactada por el vehículo de alto tonelaje. El golpe fue fatal y la niña perdió la vida de manera instantánea. Su padre logró apartarse a tiempo y resultó ileso.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar e intentó auxiliar a la víctima; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Efectivos de la Dirección de Tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El conductor de la volqueta, un hombre de 79 años, fue trasladado a dependencias policiales mientras se determina su situación jurídica.

El caso se encuentra en etapa investigativa y las autoridades deberán establecer responsabilidades en este trágico siniestro que enluta a una familia cochabambina y reaviva la preocupación por la seguridad vial en la ciudad.

