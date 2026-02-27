Evalúan causas y estado de los afectados tras incendio de cinco buses en Oruro

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó este viernes que se encuentra en curso una evaluación técnica y médica tras el incendio registrado en el departamento de Oruro, que dejó cinco vehículos completamente consumidos por el fuego y varias personas afectadas por inhalación de humo.

Explicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y que se aguarda la convocatoria formal del Ministerio Público para iniciar el peritaje especializado.

“Estamos a la espera de que la Fiscalía nos convoque como peritos para que enviemos al personal especializado y se determine exactamente cuáles han sido las causas de este incendio”, señaló.

La autoridad subrayó que serán los peritos de la Unidad Operativa de Bomberos quienes tendrán a su cargo la evaluación técnica del lugar, con el objetivo de establecer el origen del fuego, cómo se produjo y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en las consecuencias registradas.

Tovar dijo que la evaluación final del caso fue de cinco buses completamente calcinados y diez bomberos afectados por el humo.

“Tenemos diez bomberos afectados por el incendio; uno ya ha sido dado de alta y otro se encuentra en estado de mayor gravedad”, precisó.

Asimismo, indicó que también se reportaron diez personas civiles y un personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) con complicaciones a raíz del humo.

