ALP inaugura nueva imagen institucional y refuerza su compromiso con la ciudadanía

En un acto realizado en el ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se llevó a cabo la develación de la nueva imagen institucional, una iniciativa orientada a fortalecer la transparencia y mejorar el acceso a la información para la población boliviana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro, señaló que este cambio representa una apertura institucional que permitirá a la ciudadanía conocer de manera más clara el trabajo que realizan los legisladores.

“La nueva señalética y señalización institucional responde a una necesidad concreta de facilitar el acceso a la información. Es un mensaje claro: la Asamblea Legislativa Plurinacional se fortalece, se ordena y se proyecta al futuro sin perder su esencia”, afirmó durante su intervención.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila Navajas, destacó que esta renovación marca un nuevo rumbo para el Órgano Legislativo, con el objetivo de mejorar la relación con la población. Indicó que la nueva imagen estará acompañada de reformas institucionales.

“Estamos realmente en un proceso profundo de transformación de las instituciones y eso va a llevar a mejores días a nuestro país”, señaló la autoridad.

El acto concluyó con el descubrimiento oficial de la nueva imagen del edificio de la Asamblea Legislativa, realizado junto al comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, como parte del relanzamiento institucional de este órgano del Estado.

