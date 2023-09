Ronaldo se casó por cuarta vez y anuncia un 'fiestón' de una semana

Cargando...

Ocho meses después de haberlo anunciado a través de sus redes sociales, finalmente Ronaldo Nazario y la modelo Celina Locks se casaron en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en la isla española de Ibiza, más precisamente en la iglesia Es Cubell, dentro del municipio de Sant Josep de Sa Talaia.

Lo que empezó como un amorío hace siete años se transformó con el tiempo en una relación consolidada entre ambos. “Hoy hemos reunido a nuestras familias en una íntima celebración religiosa. Iniciamos así una semana llena de emociones”, fue el mensaje que compartió la pareja a través de sus cuentas de Instagram con una bella foto de ambos saliendo del recinto como marido y mujer.

La boda contó con sólo un puñado de invitados entre los que estuvo el ex futbolista Julio Baptista, que hoy con 41 años se encarga de las divisiones inferiores del Valladolid, club que preside Ronaldo desde su compra en 2018. Curiosamente, su pareja Silvia Nistal, se habría encargado de organizar todo el evento. Otro de los presentes fue el empresario Juan José Hidalgo, (dueño de marcas como Air Europa y Halcón Viajes).

Otro que acudirá al evento es el ex jugador brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, que, si bien no estuvo en la boda, arribará a Ibiza en las próximas horas con su pareja Caroline Batista para la celebración, según reveló el periódico brasileño Lance.

“Solo somos floristas. No sabemos quién se casa esta tarde”, “No podemos decir de quién es la boda y no esperamos que venga nadie después”, “Este lunes por la tarde se casa una pareja más. Todas las bodas son especiales”, fueron las declaraciones que hicieron los distintos asistentes de la boda al Diario de Ibiza, intentando no develar su identidad por un expreso pedido de ambos.

El medio en cuestión detalló que se trató de una boda íntima y sin excentricidades, en las que apenas había “una jarra de agua, otra de limonada, unos abanicos paipái y cucuruchos de arroz y pétalos en la puerta de la iglesia”.

Ronaldo, que fue bautizado en la previa a la ceremonia rodeado de sus familiares, llegó muy puntual para esperar a la novia en el altar cerca de las cinco de la tarde, mientras que Locks se retrasó algunos minutos. Una vez que ambos dieron el “sí quiero”, fueron sorprendidos por los invitados en la salida, quienes no tardaron en arrojarle pétalos de rosas y arroz a los novios como un gesto de celebración.

En lo que respecta al vestido, según revelaron los medios españoles, la modelo brasileña utilizó un atuendo color crudo de la colección de otoño 2022 de Jacquemus (marca de moda francesa fundada en 2010) valuado en poco más de 2 mil euros. Entre sus características destaca la suavidad y ligereza de la prenda confeccionada en algodón.

SI bien la ceremonia fue íntima y personal, todos esperan con ansias la fiesta del próximo 29 de septiembre, la cual se llevará a cabo en la impresionante residencia que tiene el ex futbolista en la isla y a la que asistirán cerca de 400 invitados entre amigos y familiares. Al mismo tiempo, el periódico brasileño O Globo reveló que, después de la boda, “los novios recibieron a los invitados para cenar en un hotel de Can Palau, a las afueras de Ibiza”, especializado en carnes y verduras cultivadas en el mismo lugar.

Cabe destacar que esta es la cuarta vez que el ex delantero del FC Barcelona y Real Madrid contrae matrimonio. Primero lo había hecho con MIlene Domingues en 1999, quien se convirtió en la madre de su primer hijo (que hoy tiene 22 años).

Luego simuló un casamiento en un castillo de Francia en 2005 con Danella Cicarelli. Por último, en 2008 y hasta 2012, estuvo casado con María Beatriz Antony, con quien tuvo a María Sophia y María Alice, de 14 y 12 años respectivamente.

En enero, el campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, sorprendió a sus seguidores de Instagram con la propuesta que le hizo a su novia Celina Locks en una paradisíaca playa de República Dominicana tras siete años de mantener su relación con la empresaria.

El dueño del Valladolid de España y del Cruzeiro de Porto Alegre, le entregó una joya de diamantes a su prometida y ella respondió de inmediato con el tradicional “Sí, quiero”. “Te amo para siempre”, agregó la enamorada junto a varias fotos del momento en el que se vio agasajada por el ex futbolista.

(Con información de El Doce y El Tribuno)