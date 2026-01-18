¡Terrible! Niña de 11 años muere tras ser succionado su cabello por el desagüe de una piscina

Una niña de 11 años perdió la vida tras quedar atrapada por su cabello en el desagüe de una piscina en Campinas, estado de São Paulo. El accidente ocurrió el 26 de diciembre, aunque la noticia se difundió recientemente tras la publicación de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

Según las grabaciones, la menor jugaba con una amiga cuando decidió realizar una maniobra acrobática: apoyó las piernas en el borde de la piscina y se dejó caer hacia atrás. Al caer al agua, su cabello quedó atrapado en el sistema de desagüe, lo que le impidió salir a tiempo.

Al notar la situación, un adulto corrió hacia el equipo de filtrado para detener el funcionamiento del motor, mientras que otra persona se arrojó a la piscina y logró cortar el cabello de la menor con un cuchillo, con el fin de liberarla. A pesar de estos esfuerzos, la niña había permanecido sumergida aproximadamente 15 minutos antes de ser rescatada.

El personal del Servicio Móvil de Atención de Urgencias trasladó de inmediato a la menor al Hospital Clínico de Unicamp, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

