Trasladó un colchón por encargo y dijo que no sabía que llevaba un cadáver dentro | VIDEO

La noche parecía una más de trabajo para Darwin Cruz Vásquez, mototaxista, hasta que recibió una llamada que cambió todo. Según su versión, un hombre identificado como Alex le solicitó un servicio aparentemente rutinario: trasladar un colchón viejo desde un inmueble hasta un descampado, sin conocer lo que contenía el objeto.

El hallazgo de una mujer sin vida dentro del colchón encendió las alarmas y puso el caso bajo investigación de las autoridades.

Durante el interrogatorio, Cruz detalló cómo se desarrolló el servicio y quiénes lo acompañaron: además de Alex, mencionó a otro hombre identificado como “Dark” y a una mujer llamada Adriana. Señaló que solo esperó a que bajaran el colchón y no revisó su contenido.

El mototaxista afirmó haber recibido solo 10 soles de los 30 acordados, mientras que el resto del pago debía ser transferido digitalmente, pero nunca se concretó. Insistió en varias ocasiones que desconocía que el colchón contenía un cuerpo humano, describiendo el traslado como una labor cotidiana dentro de sus recorridos diarios.

La Policía Nacional del Perú logró rastrear el mototaxi mediante contacto con la propietaria del vehículo, quien informó que este ya había sido vendido.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada. Las autoridades continúan recabando información y trabajando para esclarecer el caso.

