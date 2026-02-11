TEMAS DE HOY:
Policías disfrazados de extraterrestres se infiltran en feria y capturan a ladrón de celulares

El sospechoso fue llevado a una comisaría para procedimientos legales.

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 10:45

Policías disfrazados de extraterrestres capturan a ladrón de celulares. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
São Paulo, Brasil

Agentes de la Policía Civil del Estado de São Paulo de Brasil se disfrazaron de alienígenas para arrestar a un ladrón de teléfonos móviles durante un desfile de feria este sábado.

Varios agentes disfrazados de extraterrestres llevaron a cabo la operación, mezclándose con la multitud del carnaval para arrestar a un hombre que llevaba varios teléfonos móviles supuestamente robados durante el evento.

 

La operación es la última de una serie de movimientos similares durante los carnavales de la ciudad, donde se usaban disfraces como Power Rangers o payasos para ayudar a las fuerzas del orden a reducir el robo de teléfonos móviles en eventos masivos.

El sospechoso fue llevado a una comisaría para procedimientos legales.

Con información de Viory.

 

