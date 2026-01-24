Paceña celebra el Carnaval con una edición de lujo

Con su edición Carnaval, Paceña celebra esa fuerza cultural que recorre Bolivia de punta a punta, transformando momentos simples en recuerdos inolvidables.
Hay algo especial que ocurre cuando se acerca el Carnaval. No importa si estás en casa, en el trabajo, en el súper o camino a encontrarte con amigos: de pronto, todo se contagia de alegría. Ese “no sé qué” que nos mueve, nos junta y nos hace celebrar, tiene nombre: Efecto Carnaval.
Con su edición Carnaval, Paceña celebra esa fuerza cultural que recorre Bolivia de punta a punta, transformando momentos simples en recuerdos inolvidables. No se trata solo de una fiesta, sino de una experiencia que conecta con nuestras raíces, nuestras danzas, nuestras costumbres y esa manera tan nuestra de festejar.
En estas Precarnavaleras, Paceña invita a sentir esa energía que recorre toda Santa Cruz. Porque cuando lo nuestro se celebra, se celebra en grande. Siente el Efecto Carnaval, con lo mejor de lo nuestro.
