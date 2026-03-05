Tienda Amiga revoluciona el mercado en La Paz con precios imbatibles y las mayores facilidades de pago en su renovada tienda

Tienda Amiga, el referente en equipamiento para el hogar en Bolivia con más de 14 años de trayectoria, reafirma su compromiso con las familias paceñas al relanzar su tienda en Las Torres Mall (Locales 10 y 11, Planta Baja). Esta renovación llega con una propuesta clara: ofrecer los mejores precios del mercado y la mayor accesibilidad mediante planes de cuotas adaptados a cada bolsillo.

Muebles de alta calidad al alcance de todos

La gran novedad de este relanzamiento es la agresiva estrategia de precios y ofertas diseñada para el mes de marzo. Pilar Soria, Gerente Comercial de Tienda Amiga, destacó que el objetivo es permitir que todos puedan amoblar su hogar con calidad superior sin afectar su economía.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

· Descuentos masivos: Rebajas de hasta el 50% en sofás.

· Promociones exclusivas: Por la compra de un colchón Kappesberg de origen brasilero, los clientes recibirán un somier totalmente gratis (hasta agotar stock).

· Ahorro en servicios: Durante todo el mes, la compra de cualquier comedor incluye el servicio de armado sin costo.

Cuotitas fáciles: Solo con el carnet de identidad

La verdadera ventaja competitiva de Tienda Amiga reside en su modelo en cuotitas. La empresa busca eliminar las barreras de compra, permitiendo que los clientes equipen sus hogares con tecnología, electrodomésticos y muebles de alta gama pagando en cómodas cuotas.

"Nuestra tienda es accesible a todos; para acceder a estas facilidades y llevarse el producto con garantía real, el cliente solamente necesita presentar su carnet de identidad", señaló Soria.

Variedad y respaldo garantizado

Además de su renovado stock en mueblería, la tienda ofrece una amplia gama de celulares, televisores, refrigeradores, cocinas y dispositivos electrónicos con precios altamente competitivos. Con presencia consolidada en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, Tienda Amiga se mantiene como la opción de confianza para quienes buscan renovar su hogar con el respaldo de una garantía real y asesoramiento calificado.

