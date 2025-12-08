TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención! Quillacollo anuncia bloqueo indefinido desde este martes tras muertes en Cotapachi

Control Social y la Alcaldía convocan a toda la población a sumarse a la medida de protesta en el puente Huayculi en solidaridad con las víctimas de Cotapachi.

Milen Saavedra

08/12/2025 23:20

¡Atención! Anuncian bloqueo general e indefinido en Quillacollo y piden presencia del ministro de Gobierno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras los violentos sucesos en Cotapachi que dejaron dos comunarios fallecidos y varios heridos, las organizaciones cívicas y autoridades de Quillacollo anuncian un bloqueo general e indefinido a partir de la a las 00:00 horas de este martes 9 de diciembre.

La medida de presión, que busca la solidaridad de toda la población de Quillacollo, se centrará en dos puntos estratégicos; Puente Huayculi, tanto en la Avenida Blanco Galindo como en la Avenida Capitán Víctor Ustáriz.

El Control Social de Quillacollo y el alcalde del municipio, Héctor Cartagena, informaron conjuntamente sobre la determinación. Un representante del Control Social manifestó su solidaridad con los hechos acontecidos en Cotapachi y convocó a toda la población a "defender nuestro territorio".

Exigencias 

Los dirigentes explicaron que el bloqueo tiene como fin principal:

  • Exigir la liberación de las personas que fueron arrestadas durante el operativo policial.

  • Requerir la presencia inmediata del ministro de Gobierno, como cabeza de la Policía Boliviana, para que explique a los quillacolleños por qué "nos han venido a matar en nuestra tierra".

El bloqueo será indefinido y las autoridades locales convocaron a transportistas, comerciantes y al resto de la población a sumarse a la medida "en defensa de nuestros muertos y nuestros heridos". Los dirigentes aseguraron que no levantarán la protesta hasta obtener respuestas claras de las autoridades nacionales.

 

 

