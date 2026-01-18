El entrenador de Surinam señaló que dispondrán de tres días de entrenamiento antes del duelo por el repechaje, debido a que sus jugadores se encuentran distribuidos en diversas partes del mundo. Además, indicó que existen dificultades logísticas para conformar el plantel con anticipación.

Winter fue claro al afirmar que llegan con desventaja respecto a Bolivia, ya que no pueden concentrarse con tiempo suficiente. Por ello, aseguró que apelarán a la tecnología para mantener contacto con los futbolistas a través de Zoom.

“Llegaremos a Monterrey el 22 de marzo, o a más tardar el 23, y el partido es el 26. Así que solo tienes dos días para prepararte de verdad. Eso es una desventaja en comparación con el rival”, indicó.

“No hay tiempo para reunirnos antes del partido contra Bolivia, así que tendré que hacerlo con llamadas personales. Hay una plantilla de unos 30 jugadores y hablaré con ellos por Zoom”, agregó.

El partido contra Bolivia será el próximo 26 de marzo. Surinam no ha jugado ningún amistoso previo; en cambio, Bolivia ya tiene varios duelos en su haber y concentrará varias semanas antes del compromiso.

