¡Atención! Conozca los cortes de vía en Tarija por el partido Bolivia Vs Panamá

Diferentes puntos de la ciudad de Tarija estarán cerrados por seguridad, logística y control del amistoso entre la Verde y los canaleros.
18/01/2026 11:33
Escuchar esta nota
La policía boliviana de Tarija informó cuáles serán los puntos de corte en la ciudad para el buen desarrollo del partido entre Bolivia y Panamá, este domingo desde las 17:00 en el estadio IV Centenario.
Este es el listado de puntos de cortes de vías en la ciudad de Tarija presentado por la policía de ese departamento:
C/ Santa Cruz – Av. Potosí
C/ Santa Cruz – Av. Domingo Paz
C/ Santa Cruz – C/ Bolívar
C/ Ingavi – C/ Junín
C/ Bolívar – C/ O’Connor
C/ Ingavi – C/ Ejército
C/ Madrid – C/ Junín
C/ Potosí – C/ Méndez
Av. La Paz – C/ Bolívar
Av. La Paz – C/ Oruro
Av. La Paz – Av. Potosí
Av. La Paz – C/ Rosendo Estensoro
Av. La Paz – Av. Membrillos
Av. H. Arce – Mercedes Sánchez
Av. Mercedes Sánchez – C/ Virginia Sánchez
C/ María Jurado de Torreón – C/ Fray Eduardo Vela
C/ María Jurado de Torreón – C/ Ana Vásquez de Calabi
Av. 4 de Octubre – Andrés Zamora
C/ Andrés Zamora – Pje. Manuel Mogro
C/ Andrés Zamora – Av. Humberto Arce
C/ Andrés Zamora – Av. Humberto Arce (altura el puente)
C/ Junín – C/ Santa Cruz
Se solicita la colaboración de todos los ciudadanos para garantizar la seguridad durante el evento.
