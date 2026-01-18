¡Atención! Conozca los cortes de vía en Tarija por el partido Bolivia Vs Panamá

La policía boliviana de Tarija informó cuáles serán los puntos de corte en la ciudad para el buen desarrollo del partido entre Bolivia y Panamá, este domingo desde las 17:00 en el estadio IV Centenario.

Este es el listado de puntos de cortes de vías en la ciudad de Tarija presentado por la policía de ese departamento:

C/ Santa Cruz – Av. Potosí C/ Santa Cruz – Av. Domingo Paz C/ Santa Cruz – C/ Bolívar C/ Ingavi – C/ Junín C/ Bolívar – C/ O’Connor C/ Ingavi – C/ Ejército C/ Madrid – C/ Junín C/ Potosí – C/ Méndez Av. La Paz – C/ Bolívar Av. La Paz – C/ Oruro Av. La Paz – Av. Potosí Av. La Paz – C/ Rosendo Estensoro Av. La Paz – Av. Membrillos Av. H. Arce – Mercedes Sánchez Av. Mercedes Sánchez – C/ Virginia Sánchez C/ María Jurado de Torreón – C/ Fray Eduardo Vela C/ María Jurado de Torreón – C/ Ana Vásquez de Calabi Av. 4 de Octubre – Andrés Zamora C/ Andrés Zamora – Pje. Manuel Mogro C/ Andrés Zamora – Av. Humberto Arce C/ Andrés Zamora – Av. Humberto Arce (altura el puente) C/ Junín – C/ Santa Cruz

Se solicita la colaboración de todos los ciudadanos para garantizar la seguridad durante el evento.

Mira la programación en Red Uno Play