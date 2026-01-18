TEMAS DE HOY:
¡Atención! Conozca los cortes de vía en Tarija por el partido Bolivia Vs Panamá

Diferentes puntos de la ciudad de Tarija estarán cerrados por seguridad, logística y control del amistoso entre la Verde y los canaleros. 

Martin Suarez Vargas

18/01/2026 11:33

Tarija.

La policía boliviana de Tarija informó cuáles serán los puntos de corte en la ciudad para el buen desarrollo del partido entre Bolivia y Panamá, este domingo desde las 17:00 en el estadio IV Centenario.

Este es el listado de puntos de cortes de vías en la ciudad de Tarija presentado por la policía de ese departamento:

  1. C/ Santa Cruz – Av. Potosí

  2. C/ Santa Cruz – Av. Domingo Paz

  3. C/ Santa Cruz – C/ Bolívar

  4. C/ Ingavi – C/ Junín

  5. C/ Bolívar – C/ O’Connor

  6. C/ Ingavi – C/ Ejército

  7. C/ Madrid – C/ Junín

  8. C/ Potosí – C/ Méndez

  9. Av. La Paz – C/ Bolívar

  10. Av. La Paz – C/ Oruro

  11. Av. La Paz – Av. Potosí

  12. Av. La Paz – C/ Rosendo Estensoro

  13. Av. La Paz – Av. Membrillos

  14. Av. H. Arce – Mercedes Sánchez

  15. Av. Mercedes Sánchez – C/ Virginia Sánchez

  16. C/ María Jurado de Torreón – C/ Fray Eduardo Vela

  17. C/ María Jurado de Torreón – C/ Ana Vásquez de Calabi

  18. Av. 4 de Octubre – Andrés Zamora

  19. C/ Andrés Zamora – Pje. Manuel Mogro

  20. C/ Andrés Zamora – Av. Humberto Arce

  21. C/ Andrés Zamora – Av. Humberto Arce (altura el puente)

  22. C/ Junín – C/ Santa Cruz

Se solicita la colaboración de todos los ciudadanos para garantizar la seguridad durante el evento. 

